Presente Silício! Frequente e abundante, o elemento domina nosso cotidiano.

O silício mora nos detalhes

Chegamos ao quinto fascículo de “Nosso Minério” falando sobre o Silício, mineral encontrado em abundância na crosta terrestre e muito presente (até nas mínimas coisas) ao nosso redor: da forma de bolo, ao celular; de microchips aos computadores mais potentes; na salada do seu almoço às próteses mamárias, o silício está em tudo.

Ele precisa estar ligado a outras substâncias químicas para colocar em prática toda sua versatilidade, para poder assumir formas diversas e, desta maneira, fazer-se presente em muito do nosso entorno.

A seguir, você, leitor, compreenderá suas propriedades, cadeia produtiva e como o silício retorna à sociedade. Talvez você se surpreenda e conclua que, de fato, esse minério tem muito a contar.

Esperamos que goste!

Minério é utilizado na fabricação de microchips para computadores e outras tecnologias (Divulgação)

Aliado da tecnologia

O segundo elemento mais abundante em quantidade na crosta terrestre (só perde para o oxigênio) é o único a não ser encontrado isolado na natureza. Curioso, não é? Estamos falando do silício, minério fundamental para o avanço da tecnologia e que é possível de ser achado em quase todos os solos do planeta.

O silício (elemento químico de número 14 na tabela periódica cujo símbolo é “Si” e o nome deriva do latim “silicis” ou “silex, que significa “pedra dura”) é extraído do quartzo, mineral abundante, encontrado em quase todos os tipos de rocha, tais como as chamadas rochas ígneas (granito-granodiorito, riolito e pegmatito), as metamórficas (gnaisses e xistos e, principalmente, quartzitos) e as rochas sedimentares (arenito).

Já que não é encontrado isoladamente no meio ambiente, o silício sempre se combina com outros elementos químicos para formar, por exemplo, a sílica (dióxido de silício, formado a partir da junção com o oxigênio), os asbestos (silicato fibroso) e a mica (um tipo de filossilicato). Para que você compreenda, um desses asbestos é o conhecido amianto, material muito utilizado em outros tempos, por exemplo, na construção civil e na confecção de telhas, caixas d’água e tanques. O silício também pode formar os chamados polímeros de condensação e o mais conhecido deles você certamente tem na sua casa: o silicone. O silicone é um polímero de silício altamente utilizado em borrachas de alta vedação, brinquedos, bicos de mamadeira e nas famosas próteses estéticas, dentre outros.

No Brasil, segundo dados da Associação Brasileira dos Produtores de Ferroligas e Silício Metálico (ABRAFE), é possível encontrar uma maior concentração de indústrias de produção desse minério no Estado de Minas Gerais. Aqui no Pará, de acordo com informações da Agência Nacional de Mineração (ANM), os primeiros registros de concessão de área para estudo de silício na região surgiram na década de 1980. Atualmente, na Amazônia, existe apenas um pólo de produção de silício metálico que atua nos municípios de Breu Branco, Moju e Tucuruí. “O estado do Pará, em especial na região de Tucuruí, ocorre uma unidade geológica chamada de “Província Transamazonas”, que se formou a mais de 2 bilhões de anos e que é constituída por uma associação de rochas ígneas, metamórficas e sedimentares. Quando da construção da Hidrelétrica de Tucuruí, importantes jazidas de quartzo foram encontradas com reservas que podem chegar a 30 anos de produção”, explica Gilmara Feio, doutora em Geologia e Geoquímica, pró-reitora de Pesquisa e Inovação Tecnológica da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará (UNIFESSPA).

Os painéis de energia solar possuem silício em suas estruturas de captação de energia (Divulgação)

A extração e beneficiamento do silício metálico compreendem procedimentos bastante minuciosos em que são fundamentais as participações do carbono e da energia elétrica. “O silício metálico é extraído a partir do mineral chamado quartzo (SiO2), através de processo de redução carbotérmica em temperaturas superiores a 1.900ºC em fornos de arco elétrico, que possuem submerso eletrodos especiais de carbono pré-cozido. Após essa etapa, há um processo de purificação, que divide o silício metálico para uso químico, solar e sintético, conforme nível de pureza”, como detalha a geóloga. O escoamento da produção para exportação se dá na região nordeste do Estado. Segundo informações mais recentes do Anuário Mineral do Pará, no ano de 2018 foram exportadas 30.280 toneladas de silício metálico, o que corresponde a mais de 85 milhões de dólares. Os principais destinos do minério foram, ainda de acordo com o Anuário, os Estados Unidos (15.480t) e o Reino Unido (14.800t).

A exportação predominante para os Estados Unidos e a Europa pode-se compreender facilmente por um motivo: por ser um bom semicondutor, o silício é o minério “mais querido” dos setores de tecnologia e soluções fotovoltaicas (com uso de luz solar). É utilizado, dentre outras aplicações, para a produção de células solares, fibra óptica e principalmente na fabricação de microchips para computadores, onde Europa e Estados Unidos são duas grandes potências industriais.

Circuitos, chips, microchips 0 o Silício é um dos componentes mais "queridos" da indústria tecnológica (Divulgação)

O investimento na produção do silício para esses setores pode auxiliar a garantir um futuro mais promissor com importantes avanços tecnológicos. “A produção de silício metálico abre portas para viabilizar o uso abrangente da energia solar fotovoltaica, a implantação local de indústria de microeletrônica e de produção de silicone e ligas metálicas, impulsionando geração de emprego e renda. Seria interessante um plano de pesquisa, desenvolvimento e inovação, induzido pelo Governo do estado ou até mesmo pelas grandes empresas de mineração da região. Talvez, com o uso mais cotidiano da energia solar, a demanda por atividades de pesquisas seria um ‘pontapé’ para uma produção maior de silício para uso eletrônico/solar. Atualmente, a maior parte do silício metálico produzido na região é usado para confecção de silicones e ligas metálicas”, afirma a professora Gilmara Feio.

Em sua forma orgânica, o Silício também faz parte da constituição humana e é encontrado em alimentos do dia a dia (Divulgação)

Benefícios do silício para a sociedade

Enquanto você usa o seu computador para trabalhar e o celular para navegar na internet, ele está presente em ambos os dispositivos. Nas placas solares, que auxiliam na redução do consumo de energia elétrica, também. É possível, inclusive, que faça parte daqueles brinquedos eletroeletrônicos do seu filho. De tão importante, foi inspiração para o nome do maior complexo industrial e tecnológico da atualidade e que abrange as principais empresas de tecnologia do mundo, o “Vale do Silício”, localizado na Califórnia (Estados Unidos). Estamos falando, claro, do silício.

Não podendo ser encontrado de maneira isolada na natureza, o silício, combinado com outras substâncias químicas (como o oxigênio e o carbono, por exemplo), forma compostos que são utilizados para a produção de ferroligas, ligas de alumínio, silicones, células solares, fibra óptica, vidros especiais, cerâmicas e principalmente na indústria de semicondutores, na fabricação de microchips. Sua versatilidade é justificada por sua origem. “O elemento silício é fácil de ser encontrado na natureza, em especial na crosta terrestre, pois, em termos de abundância, só perde para oxigênio. Além disso, compõe uma importante classe de minerais chamada de silicatos. O silício, quando ligado ao oxigênio, forma um composto de dióxido de silício, chamado pelos geocientistas de quartzo. O quartzo é o principal mineral, por exemplo, encontrado nas areias, mas também podem ser encontrados nos arenitos, quartzitos, granitóides, pegmatitos e como veios”, explica Gilmara Feio, Doutora em Geologia e Geoquímica, pró-reitora de Pesquisa e Inovação Tecnológica da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará (UNIFESSPA).

Grande futuro - o Pará pode vir a ser o maior produtor do Silício metálico do Brasil (Divulgação)

Por ser um bom semicondutor – o mais abundante da Terra – e ter alta resistência, o silício metálico é o minério de preço mais baixo e mais acessível às indústrias. Por essas razões, é considerado o “queridinho” da tecnologia. É a matéria-prima da fabricação dos componentes fundamentais para o funcionamento dos equipamentos eletrônicos, como os chips, os transistores (componentes que atuam amplificando os sinais elétricos), os microprocessadores (que executam as operações lógicas) e os diodos (componentes que permitem a passagem da energia elétrica em apenas um único sentido). Para que seja aplicado nesses produtos e tenha a efetividade esperada, o silício é cultivado sob a forma de cristais que recebem diversos polímeros e tratamento químico especial.

O silício, na forma orgânica, também faz parte da constituição humana. Está presente nos ossos, nos músculos, nos rins, nos vasos sanguíneos. É um elemento mineral essencial à nossa saúde. Age no reforço da imunidade, na regulação do metabolismo e, conforme o processo de envelhecimento se acelera, precisa ser reposto. “O silício orgânico fortalece as articulações, melhorando a mobilidade e a flexibilidade, devido à estimulação da síntese do colágeno. Fortalece o sistema imunológico, ajuda no tratamento contra a acne e tem ainda como benefícios a manutenção da força dos cabelos, das unhas e de uma pele mais jovem. Mas, com o passar dos anos, o nosso organismo diminui a capacidade de produção desse mineral e a reposição passa a ser indispensável. Ele pode ser encontrado em alimentos comuns do nosso dia a dia, como a laranja, a maçã, a manga, o pepino, a abóbora, o repolho cru, nos peixes, cereais, entre outros. Embora importante, a concentração dessa substância nos alimentos é relativamente baixa e, por isso, é necessário recorrer aos suplementos alimentares disponíveis em cápsulas. Vale ressaltar que, apesar de todos os benefícios que o silício orgânico apresenta, esses suplementos, como quaisquer outros, só devem ser tomados com orientação de um médico ou nutricionista. O consumo não é recomendado antes dos 20 anos, por exemplo, pois até essa faixa etária a substância já presente no corpo é suficiente”, explica o nutricionista Sávio Guimarães.

Além desses benefícios, pesquisas realizadas ainda em 2007 pela Faculdade de Ciências Agronômicas da Universidade Estadual de São Paulo (Unesp) apontaram o silício como um aliado da agricultura no combate às pragas e na melhoria da qualidade de produtos agrícolas. O mineral, usado nesse caso como adubo, teria um importante papel ambiental ao auxiliar as plantas a suportarem melhor as mudanças climáticas, às possíveis adversidades biológicas e do solo.

Para o futuro e, mais especificamente no Pará, o minério ainda pode ser fonte de grande desenvolvimento socioeconômico se houver incentivo à pesquisa e à inovação. “Com descobertas de novas jazidas e com políticas públicas de incentivo é possível que o Pará venha a ser o maior produtor brasileiro de silício metálico do Brasil porque, atualmente, diversos produtos industriais utilizam silício metálico com matéria-prima”, afirma a professora Gilmara Feio.

Por tolerar a exposição ao calor, o silicone ganha cada vez mais produtos e adeptos do seu uso na cozinha (Divulgação)

Tem Silício?

Pertencendo à mesma família do Carbono, o Silício é encontrado facilmente em nosso planeta (perdendo apenas para o Oxigênio) – jamais de maneira isolada; sempre combinado a outro elemento químico.

Logo, esse mineral é encontrado no solo, no barro, na areia, em pedras. Da mesma forma que pode ser identificado em alimentos naturais, plantas. Também está presente na atmosfera: então a poeira terá silício, por exemplo. No ar também terá algo dele.

Por tamanha versatilidade (e propriedades químicas e físicas muito importantes) e flexibilidade; por ser resistente, por exemplo, ao ataque de micro-organismos nocivos, o Silício é, por assim dizer, uma preferência na produção de inúmeros itens – da nanotecnologia, passando pela estética e finalizando à sua mesa, nas Castanhas-do-Pará que você consome pela manhã.

Considerado um semicondutor de energia, é um insumo indispensável na indústria tecnológica e sua importância movimenta mercados inteiros.

Ao ouvir a palavra silicone...

No que você pensa? Certamente nas próteses mamárias. Acertei? Ah, também nos bowls forneáveis (que podem ser expostos à ação indireta do fogo), nas espátulas de bolo!

Essa apresentação do Silício é resultante de uma polimerização por condensação. O silicone como eu e você conhecemos é um polímero extremamente estável e resistente ao calor e a explicação não é muito simples, mas é importantíssimo saber: apenas os compostos orgânicos ligados ao silicone é que entram em combustão com o calor. Por pertencer (como você já viu nas páginas anteriores) à mesma família do Carbono (e ser muito parecido em sua composição), o mineral pode se ligar a grupos orgânicos.

Além desses itens, o silicone é usado para vedar janelas, para unir os vidros de um aquário quadrado. Olhe com atenção: viu uma camada, bem parecida com uma cola, transparente e levemente leitosa? É silicone!

A indústria cosmética também o utiliza em óleos finalizadores (pós ação de escova – exposição ao calor), cremes para as mãos (o silicone está lá, entre as letras miúdas), corpo; nas máscaras faciais.

Já o universo infantil é permeado por ele: chupetas, bicos de mamadeiras, brinquedos, protetores para os cantos do berço, nas pomadas.

No universo médico, ele está presente em inúmeros instrumentos cirúrgicos, na seringa (tão presente em nosso cotidiano, especialmente neste período pandêmico), nas vedações dos tubos de coleta de sangue (e na faixa emborrachada que utilizam ao pulsarem as veias) e por aí vai... em uma lista tão extensa quanto você puder imaginar.

O silicone foi à lua!

É uma curiosidade, mas as botas que Neil Armstrong usou para caminhar na superfície lunar eram feitas a partir do silício. Suas marcas estão lá até hoje!

Silício orgânico

Por agir nos radicais livres, é componente de inúmeros suplementos e fórmulas para pele e cabelos. O silício é um coadjuvante importante na síntese do colágeno!

Tido como um agente natural antienvelhecimento, atribui-se ao mineral uma enorme capacidade hidratante e antioxidante. Como é encontrado fartamente na natureza, muito natural que ele terminasse em nossos pratos. A mesma substância está presente nos alimentos: frutas, oleaginosas, cereais, legumes, verduras.