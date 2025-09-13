Músico sofre acidente, tem instrumentos furtados e canta para ladrões

O músico Fernando Augusto sofreu um acidente de carro na volta de um show realizado em Campo Maior, no Piauí. Segundo ele, a causa teria sido a sinalização precária de uma via.

Um morador da região percebeu o ocorrido e o ajudou levando o artista até sua residência. No entanto, enquanto esteve longe do veículo, os equipamentos musicais foram furtados. Ao retornar ao local do acidente, Augusto constatou que muitos itens haviam desaparecido.

Outros moradores chegaram em seguida para prestar auxílio ao músico. Dois deles, que estavam em uma moto, admitiram ter furtado os instrumentos. Augusto conseguiu recuperar o violão e, em um gesto inusitado, decidiu cantar uma música para os ladrões e para as demais pessoas que estavam presentes, como forma de agradecimento.