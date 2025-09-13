Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar

Músico sofre acidente, tem instrumentos furtados e canta para ladrões

Fernando Augusto conseguiu recuperar parte dos equipamentos musicais

O Liberal

O músico Fernando Augusto sofreu um acidente de carro na volta de um show realizado em Campo Maior, no Piauí. Segundo ele, a causa teria sido a sinalização precária de uma via.

Um morador da região percebeu o ocorrido e o ajudou levando o artista até sua residência. No entanto, enquanto esteve longe do veículo, os equipamentos musicais foram furtados. Ao retornar ao local do acidente, Augusto constatou que muitos itens haviam desaparecido.

VEJA MAIS

image Kim Marques é vítima de furto em Belém; assista
Cantor teve o veículo arrombado e um contrabaixo, que pertence ao irmão, furtado

image Fã se arrepende e devolve cordão furtado de Gusttavo Lima
A jovem que pegou o cordão do pescoço do cantor entregou a peça para a apresentadora Karol Sampaio, que devolveu para a equipe de Gusttavo

Outros moradores chegaram em seguida para prestar auxílio ao músico. Dois deles, que estavam em uma moto, admitiram ter furtado os instrumentos. Augusto conseguiu recuperar o violão e, em um gesto inusitado, decidiu cantar uma música para os ladrões e para as demais pessoas que estavam presentes, como forma de agradecimento.

 

@fernandobudach2 #acidente #nordeste #teresina #modao #sertanejo ♬ som original - fernandobudach2
Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

músico sofre acidente

músico canta para ladrões
O Liberal
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda