Zelensky adverte: 'Ucrânia perderá a guerra' sem ajuda militar dos EUA

O presidente Volodymyr Zelensky da Ucrânia alertou que o país "perderá a guerra" se o Congresso dos Estados Unidos não aprovar a assistência militar para resistir à invasão russa. Durante uma reunião de vídeo do grupo ucraniano de arrecadação de fundos UNITED24 no domingo (7), Zelensky enfatizou a importância de abordar especificamente o Congresso, destacando as consequências graves de uma falta de apoio. Ele alertou que se a Ucrânia cair, outros países também serão alvo.

O aviso de Zelensky, um dos mais fortes desde o início da guerra há mais de dois anos, surge em um momento em que o Congresso dos EUA tem se recusado a aprovar um pacote de ajuda para a Ucrânia. Essa falta de apoio deixou Kiev enfrentando desafios significativos, como escassez de mão de obra e munição, enquanto a Rússia continua atacando cidades ucranianas com mísseis e testando pontos fracos ao longo da linha de frente.

Embora o Senado dos EUA tenha aprovado uma lei de ajuda externa de 95,3 bilhões de dólares com assistência para Ucrânia e Israel em fevereiro, o presidente da Câmara, Mike Johnson, se recusou a realizar uma votação sobre a aprovação do pacote para a Ucrânia. Zelensky já havia alertado anteriormente à CNN que "milhões" poderiam morrer na guerra da Ucrânia com a Rússia se os legisladores dos EUA não aprovassem o pacote de ajuda.