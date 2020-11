Youtuber choca ao fazer vídeo dando beijo de língua na irmã; veja

Acostumado a postar brincadeiras que sempre terminam em amassos com mulheres anônimas, um youtuber com mais de 3,7 milhões de seguidores chocou os fãs ao dar beijos longos e quentes em sua própria meia-irmã.

A cena se dá após a garota perder no jogo de "pedra, papel e tesoura", o que a faz pagar a prenda de beijar o próprio irmão, Chris Monroe. Se ganhasse, Kaitlyn levaria US$ 100 de prêmio.

"Eu tentei cinco vezes perguntar a ela, mas estou muito nervoso, porque ela é minha irmã e eu não quero que ela pense que sou louco", disse ele.

A publicação já foi vista por mais de 2,3 milhões de pessoas e recebeu os mais diversos comentários. "Próximo vídeo: pegadinha em que engravidarei minha mãe acidentalmente", disse uma seguidora; "Isso não é uma pegadinha, bicho, você queria fazer isso há muito tempo", acusou outra. "No aguardo pelo vídeo em que ele diz que ela não é sua irmã", cutucou uma fã. Outra seguidora - aparentemente ele é muito popular entre o público feminino, apesar do conteúdo do seu canal - acusou: "Na verdade você QUERIA continuar com aquele beijo".

Nos vídeos de seu canal PrankInvasion, Chris geralmente faz reviews e anúncios testemunhais de alguns produtos e usa o tema da "mercadoria" em gancho para suas "pegadinhas". Por exemplo: ao falar sobre um depilador masculino, perguntou a uma garota a porcentagem de mulheres que preferem homens com os pêlos púbicos cortados. Se ela acertasse, ganhava US$ 100. Se errasse, dava um beijo no jovem. Ela chutou 93%, e Chris revelou que 99% das mulheres preferem homens depilados. A mesma "brincadeira" se repete com temas diversos e aleatórios como: mães de fãs, chantilly, motoristas de uber, mágicas, entre outras.