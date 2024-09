Vídeo: Venezuela aprova mandado de prisão preventiva contra Javier Milei

Nesta segunda-feira (23/9), o Tribunal Supremo de Justiça da Venezuela aprovou um mandado de prisão preventiva contra o presidente da Argentina, Javier Milei. A decisão foi anunciada pelo ministro das Relações Exteriores do governo de Nicolás Maduro, Yván Gil Pinto.

O Tribunal acusa Milei de roubo agravado, privação ilegítima de liberdade, interferência ilícita na segurança operacional da aviação civil, inutilização de aeronaves e associação criminosa. Além do líder argentino, Karina Milei, irmã de Javier e secretária-geral da Presidência, e a ministra da Segurança, Patricia Bullrich, são alvo da ação.

O Ministério Público da Venezuela anunciou, na semana passada, que dois promotores estavam trabalhando no caso e “tramitando os mandados de prisão” contra as autoridades da Argentina.

O mandado de prisão preventiva contra Milei e aliados é uma retaliação do governo de Nicolás Maduro ao episódio envolvendo um avião da Venezuela confiscado em 2022 na Argentina.

Fabricado por uma companhia aérea do Irã, o avião envolveu uma longa disputa judicial que terminou no início deste ano. A empresa iraniana que construiu e vendeu a aeronave é alvo de sanções dos Estados Unidos, que solicitou o confisco do Boeing 747 da Embratur ao governo argentino. O pedido foi acatado em janeiro deste ano.