Veja o significado de nove emojis que você sempre usou errado e não sabia

Os emojis usados em conversas nas redes sociais foram criados para facilitar a vida dos internautas e substitutuir frases em que os interlocutores precisassem “demostrar” expressões e sentimentos. No entanto, vários deles tinham sido pensados para ter um significado inicialmente, mas acabaram ganhando um novo sentido com o passar do tempo, conforme a massificação do uso nos aplicativos de mensagem. Veja quais os emojis as pessoas usam e que tem um significado diferente do original. As informações são do Portal IG.



Não é Hang Loose

(Reprodução: Divulgação)

Geralmente as pessoas usam esse emoji para dizer que está tudo bem, como se fosse um símbolo de “hang loose”. Porém, inicialmente ele foi criado para significar “me liga”.



Tristeza?

(Reprodução: Divulgação)

Muitas pessoas usam esse emoji para dizer que estão tristes. No entanto, o real significado dele é “triste, mas aliviado”.

Confuso, não chateado :/

(Reprodução: Divulgação)

Esse emoji é muito usado para dizer que as pessoas estão chateadas ou tristes. No entanto, ele foi criado para dizer que alguém está se sentindo “confuso”.



Good Vibes!!

(Reprodução: Divulgação)

Esse emoji é um clássico para as pessoas que gostam de expressar e representar boas energias. Mas, inicialmente, ele foi pensado para representar alguém atordoado. Parecido com o que acontece com os personagens de desenhos quando batem a cabeça e literalmente vêem estrelas.



Muito assustado ou surpreso?

(Reprodução: Divulgação)

Esse emoji do gatinho não era para representar medo, susto ou surpresa. Ele foi criado para representar, literalmente, um gato cansado com o rosto apoiado nas patas.

Alegria

(Reprodução: Divulgação)

Para todos os que pensaram que esse emoji representava deboche ou sarcasmo, na verdade, ele foi criado para demonstrar apenas alegria e felicidade.



Gotinhas inocentes!

(Reprodução: Divulgação)

Esse emoji representa suor, e não excitação como muitos utilizam.



Moça em um balcão

(Reprodução: Divulgação)

Esse emoji é utilizado por muitos para representar deboche, no entanto, inicialmente seria apenas uma moça em um balcão de informações oferecendo ajuda.



A famosa Beringela

(Reprodução: Divulgação)

Um dos mais famosos emojis usados pelas pessoas. Geralmente, os internautas usam para representar um pênis, no entanto ele deveria ser apenas uma beringela.