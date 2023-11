Veja como saber se você é uma das 470 mil pessoas com valores a receber da época Collor

"divisão de foco"

'Mundo não está tão focado na situação da Ucrânia', diz Zelensky sobre guerra Israel x Hamas

Após encontro com secretário de Relações Exteriores do Reino Unido, David Cameron, presidente ucraniano declarou novamente que guerra no Oriente Médio "tira o foco" da guerra entre Rússia e Ucrânia