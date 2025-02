Veja as reações dos países à proposta de Trump de 'tomar o controle' da Faixa de Gaza

Organizações palestinas, vários países árabes e ocidentais e a ONU repudiaram, nesta quarta-feira (5), a proposta do presidente americano, Donald Trump, de tirar a população da Faixa de Gaza e transformá-la em um território gerido pelos Estados Unidos para solucionar o conflito entre Hamas e Israel.

Trump voltou a propor que os moradores de Gaza, território em ruínas após 15 meses de guerra, vão viver na Jordânia e no Egito, dois países que já expressaram sua oposição.

"Os Estados Unidos vão tomar o controle da Faixa de Gaza", assegurou Trump na terça-feira, sugerindo uma "propriedade de longo prazo" para transformar o território na "Riviera do Oriente Médio".

Confira a seguir as principais reações às declarações de Trump.

- Hamas

O movimento islamista palestino "condena nos termos mais enérgicos as declarações de Trump com vistas a uma ocupação americana da Faixa de Gaza e o deslocamento do nosso povo".

- Autoridade Palestina

"O presidente Mahmud Abbas e os líderes palestinos rejeitam energicamente os apelos para tomar o poder da Faixa de Gaza e para tirar os palestinos de sua terra natal", disse o porta-voz da Autoridade Palestina, Nabil Abu Roudeina.

- ONU

O secretário-geral da ONU, António Guterres, se pronunciará na sexta-feira contra qualquer tentativa de "limpeza étnica" em Gaza, anunciou seu porta-voz, Stéphane Dujarric, à imprensa.

- Brasil

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que "quem tem que cuidar de Gaza são os palestinos. O que eles precisam é de uma reparação de tudo aquilo que foi destruído".

- Arábia Saudita

"A Arábia Saudita reafirma seu repúdio categórico a qualquer violação dos direitos do povo palestino, seja pela colonização, anexação dos territórios palestinos ou deslocamento forçado de palestinos", manifestou-se o Ministério das Relações Exteriores saudita.

- Egito

O ministro egípcio das Relações Exteriores, Badr Abdelatty, insistiu na "importância de avançar rapidamente nos projetos de recuperação (...) sem que os palestinos abandonem a Faixa de Gaza".

- Turquia

"A declaração de Trump sobre Gaza é inaceitável", disse o ministro das Relações Exteriores, Hakan Fidan. "Expulsá-los de Gaza é uma questão que nem nós, nem os países da região podemos aceitar", acrescentou, referindo-se aos palestinos residentes no território.

- China

"A China sempre apoiou o fato de que um governo palestino dos palestinos era o princípio básico do governo de Gaza no pós-guerra e nos oporemos ao translado forçado dos habitantes de Gaza", disse o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Lin Jian.

- Emirados Árabes Unidos

Os Emirados Árabes Unidos rejeitaram a proposta e expressaram seu "repúdio categórico a qualquer violação dos direitos inalienáveis dos palestinos e qualquer tentativa de deslocamento".

- Liga Árabe

A Liga Árabe, bloco formado por 22 países, afirmou, em um comunicado, sua oposição à proposta, que afirmou ser uma "receita para a instabilidade".

- Rússia

Um "acordo no Oriente Médio só pode ser feito sobre a base de dois Estados", um israelense e outro palestino, disse o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov.

- França

"A França se opõe plenamente ao deslocamento de populações", disse a porta-voz do governo francês, Sophie Primas, qualificando as declarações de Trump de "perigosas para a estabilidade e para o processo de paz".

- Reino Unido

Os palestinos de Gaza "devem poder retornar a seus lares, devem poder reconstruir e devemos estar com eles nesta reconstrução, no caminho para uma solução de dois Estados", disse o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer.

- Alemanha

A Faixa de Gaza "pertence aos palestinos" e "deve", assim como a Cisjordânia e Jerusalém Oriental, "fazer parte do futuro Estado palestino", disse a ministra alemã das Relações Exteriores, Annalena Baerbock.

- Espanha

"Gaza é a terra dos palestinos gazeus, os gazeus palestinos devem permanecer em Gaza. Gaza faz parte do futuro Estado palestino no qual a Espanha aposta", disse o ministro espanhol das Relações Exteriores, José Manuel Albares.