União Europeia propõe redução de 90% nas emissões de gases do efeito estufa até 2040

A Comissão Europeia recomendou nesta terça-feira (6) que a União Europeia busque uma redução de 90% nas emissões líquidas de gases do efeito estufa até o ano de 2040, marcando uma meta ambiciosa que será um teste crucial para o comprometimento político do bloco na luta contra as mudanças climáticas antes das eleições do Parlamento Europeu.

A proposta inicial da UE incluía uma redução de 30% nas emissões não relacionadas ao CO2 na agricultura até 2040, mas essa parte foi removida da versão final em resposta aos protestos dos agricultores contra as rigorosas regulamentações ambientais do bloco.

O comissário europeu para ação climática, Wopke Hoekstra, ressaltou a importância de uma abordagem equilibrada, considerando tanto a proteção ambiental quanto as preocupações com a subsistência dos cidadãos europeus.

A presidente da comissão, Ursula Von der Leyen, reconheceu que a proposta anterior gerou divisões e polarizações, destacando a necessidade de um incentivo real além das perdas de renda, com possíveis subsídios públicos para impulsionar a transição.

A agenda climática da Europa enfrenta desafios à medida que afeta setores sensíveis, como a agricultura, e enfrenta a competição da tecnologia verde da China.

Decisão depende de novo Parlamento e nova comissão da UE

Essa proposta iniciará o debate político sobre a meta, mas a aprovação final dependerá do novo Parlamento e da nova comissão da UE, formados após as eleições de junho.

Pesquisas de opinião sugerem que a nova composição do Parlamento, com uma possível inclinação à direita, pode dificultar a aprovação de políticas climáticas ambiciosas.

A Comissão Europeia propõe que a UE estabeleça uma meta de 90% de redução líquida de emissões de gases do efeito estufa até 2040, em comparação com os níveis de 1990, para manter o bloco no caminho de suas metas climáticas atuais e de longo prazo.