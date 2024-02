Ucrânia afirma ter afundado navio de guerra russo em ataque com mísseis na Crimeia

Durante a noite desta quinta-feira (1º), a inteligência militar da Ucrânia anunciou ter afundado um navio de guerra russo na costa da Crimeia, marcando o mais recente episódio de ataques contra a Frota Russa do Mar Negro. Poucas horas antes, o Exército ucraniano lançou um ataque "massivo" com mísseis na península.

O navio russo Ivanovets, que supostamente carregava mísseis guiados, foi atingido diversas vezes no casco antes de afundar no porto do Lago Donuzlav, o lago mais profundo da Crimeia, conforme relatado pela inteligência ucraniana.

Imagens divulgadas pela Ucrânia mostram drones navais em direção ao navio, explodindo com impacto e causando danos significativos. No final do vídeo, a embarcação parece estar submersa, com apenas a proa acima da água. A veracidade das alegações da Ucrânia ainda não foi independentemente verificada, e nas imagens não fica claro qual navio foi atingido nem quando isso ocorreu.

Até o momento, o Ministério da Defesa da Rússia, o Kremlin e outras autoridades russas não comentaram o incidente.