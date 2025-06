Turquia: terremoto mata uma pessoa e deixa dezenas de feridos em cidade costeira

Um terremoto de magnitude 5,8 sacudiu uma cidade costeira na Turquia nesta terça-feira, 3, causando pânico entre os moradores, informaram autoridades. Dezenas de pessoas ficaram feridas após pularem de janelas ou varandas para sair de suas casas, enquanto uma adolescente morreu após ser levada ao hospital.

A Presidência de Gerenciamento de Desastres e Emergências informou que o terremoto ocorreu às 2h17, horário local, e teve seu epicentro no mar Mediterrâneo, próximo a um resort turístico da cidade de Marmaris. O tremor foi sentido em regiões vizinhas, incluindo na ilha grega de Rodes, acordando muitas pessoas.

O ministro do Interior da Turquia, Ali Yerlikaya, disse no X que uma menina de 14 anos foi levada ao hospital e morreu após o que ele descreveu como um "ataque de ansiedade". Não se sabe se ela tinha alguma condição de saúde pré-existente.

Cerca de 70 pessoas foram atendidas por ferimentos após pularem de janelas ou varandas em pânico, acrescentou. Não houve relatos de danos em edifícios.

Em Rodes, turistas e moradores passaram horas do lado de fora de hotéis e casas após sentirem o tremor, mas autoridades da ilha disseram que os danos foram mínimos.

Isso provavelmente se deve ao fato de que o terremoto ocorreu a uma profundidade de 60 quilômetros, segundo Efthymios Lekkas, chefe da Organização de Planejamento e Proteção contra Terremotos da Grécia.

"Embora tenha sido sentido em uma área ampla... não terá impacto significativo na superfície", disse Lekkas à televisão estatal.

A Turquia está situada sobre importantes falhas geológicas e terremotos são frequentes. Em 2023, um terremoto de magnitude 7,8 matou mais de 53 mil pessoas na Turquia e destruiu ou danificou centenas de milhares de edifícios em 11 províncias do sul e sudeste do país. Outras 6 mil pessoas morreram no norte da vizinha Síria.