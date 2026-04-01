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Trump fala sobre guerra no Oriente Médio; confira os destaques do discurso desta quarta (1º)

Presidente dos EUA detalha ações militares, apoio a aliados e fala sobre conflito

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Trump ameaça Irã e comenta guerra no Oriente Médio em pronunciamento oficial. (Alex Brandon/POOL/AFP)

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, fez um pronunciamento em rede nacional nesta quarta-feira (1º) sobre o conflito no Oriente Médio, com foco na guerra envolvendo o Irã e aliados dos EUA. Durante o discurso, realizado na Casa Branca, Trump destacou ações militares, comentou os objetivos da operação e reforçou o posicionamento do país em relação a aliados estratégicos na região.

Antes de tratar do conflito, o presidente iniciou a fala mencionando o lançamento do foguete Artemis II na primeira viagem à Lua em 53 anos. “Permitam-me começar a parabenizar a equipe da Nasa e nossos corajosos astronautas pelo lançamento bem-sucedido da Artemis 2”, declarou.

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O discurso foi o primeiro pronunciamento em horário nobre desde o início do conflito e teve como objetivo atualizar a população americana sobre o andamento da guerra e as ações dos Estados Unidos no cenário internacional.

Ao longo do pronunciamento, Trump afirmou que os Estados Unidos estão próximos de atingir suas metas na guerra e destacou o desempenho das forças armadas no campo de batalha. Confira os principais pontos do discurso do presidente.

Veja os pontos do discurso de Trump sobre a guerra no Oriente Médio

Avaliação das ações militares

Trump afirmou que os objetivos estratégicos da operação estão perto de serem alcançados. “Esta noite, tenho o prazer de dizer que esses objetivos estratégicos fundamentais estão próximos de serem cumpridos”, declarou.

Ele também destacou o desempenho das forças americanas no campo de batalha. “Nestas últimas quatro semanas, nossas forças armadas obtiveram vitórias rápidas, decisivas e esmagadoras no campo de batalha — vitórias como poucas pessoas jamais viram antes”, disse.

Apoio a aliados no Oriente Médio

O presidente reforçou o compromisso dos Estados Unidos com países aliados na região.

“Quero agradecer aos nossos aliados no Oriente Médio: Israel, Arábia Saudita, Catar, Emirados Árabes Unidos, Kuwait e Bahrein. Eles têm sido formidáveis e não permitiremos, de forma alguma, que sofram o menor dano ou fracasso”, afirmou.

Ameaças de novos ataques ao Irã

Trump voltou a adotar um tom duro ao falar sobre o Irã e indicou possibilidade de novas ofensivas. “Vamos atacá-los com extrema força nas próximas duas ou três semanas. Vamos trazê-los de volta à Idade da Pedra, de onde vieram”, disse.

O presidente também avaliou o cenário atual da guerra. “O Irã foi praticamente devastado. A parte difícil já foi feita”, afirmou.

Posição sobre mudança de regime

Sobre a condução política do conflito, o chefe da Casa Branca afirmou que a mudança de regime não era o objetivo inicial da operação.

Ainda assim, segundo ele, o cenário teria se alterado com a morte de lideranças iranianas, resultando em uma nova estrutura de poder que classificou como “menos radical e muito mais razoável”.

Estreito de Ormuz e pressão internacional

Outro ponto abordado foi a situação do Estreito de Ormuz, rota estratégica para o transporte de petróleo. Trump cobrou maior atuação de outros países. “Os países que recebem petróleo através do Estreito devem cuidar dessa via”, afirmou.

“Apenas assumam seu controle, protejam o Estreito e usem-no para vocês mesmos”, completou.

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