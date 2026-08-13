Trump endereça gargalo na construção naval ao permitir uso de tecnologia antiga

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou uma medida para endereçar gargalos no setor de construção naval.

Em memorando, Trump orientou o secretário de Defesa americano, Pete Hegseth, a substituir os sistemas avançados de lançamento eletromagnético de aeronaves e os elevadores avançados de armas por sistemas tradicionais a vapor e hidráulicos durante a construção do CVN-81.

O USS Doris Miller (CVN-81) será o quarto porta-aviões da classe Gerald R. Ford da Marinha dos EUA. A entrada em serviço do CVN-81 estava prevista para fevereiro de 2032, mas a construção foi atrasada devido a postergações no cronograma do navio anterior da classe, o USS Enterprise (CVN-80), segundo a imprensa especializada.

A troca do sistema complexo de lançamento de caças a jato de seus porta-aviões para uso de catapultas a vapor é uma medida contra a qual autoridades da Marinha lutaram durante anos e que provavelmente custará bilhões de dólares.

* Com informações da Dow Jones Newswires