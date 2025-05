Trump e Kamala Harris manifestam apoio a Joe Biden após diagnóstico de câncer

O ex-presidente dos Estados Unidos Joe Biden recebeu mensagens de melhoras pelo mundo político após sua equipe divulgar um diagnóstico de câncer de próstata agressivo neste domingo, 18. Uma delas veio do atual presidente, Donald Trump, seu antigo rival político. Outra de sua aliada Kamala Harris, que foi sua vice-presidente e o substituiu na disputa contra Trump durante as eleições de 2024.

"Melania e eu estamos entristecidos em ouvir a respeito do recente diagnóstico médico de Joe Biden. Nós estendemos nossos melhores e calorosos desejos a Jill Biden, ex-primeira-dama e à sua família, e desejamos a Joe uma rápida e bem-sucedida recuperação", publicou Trump em seu perfil oficial, no pessoal e no da Casa Branca.

Kamala Harris, que foi vice de Biden entre 2021 e 2024, também se manifestou: "Doug Emhoff, seu marido e eu ficamos tristes ao saber do diagnóstico de câncer de próstata do presidente Biden."

"Estamos mantendo ele e toda a sua família em nossos corações e orações. Joe é um lutador - e eu sei que vai enfrentar esse desafio com o mesmo esforço, resiliência e otimismo que sempre definiu sua vida e liderança. Estamos esperançosos por uma rápida e completa recuperação", concluiu.

Joe Biden foi eleito presidente dos Estados Unidos em 2020, superando o então chefe do executivo Donald Trump, que concorria à reeleição naquele ano. O democrata chegou a iniciar a campanha para uma possível reeleição em 2024, mas o partido optou por mudar a candidatura para Kamala, por motivos de saúde. Ele também foi vice-presidente nos dois mandatos consecutivos de Barack Obama, entre 2009 e 2017.

Comunicado divulgado por seu porta-voz neste domingo informou que o câncer do ex-presidente foi caracterizado como 9 na escala de Gleason, com metástase óssea. Embora o diagnóstico "represente uma forma mais agressiva da doença, o câncer parece ser sensível a hormônios, o que permite um tratamento eficaz", indicou ainda a nota.