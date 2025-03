Trump assina ordens para modernizar pagamentos do Tesouro e garantir 'integridade eleitoral'

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou nesta terça-feira, 25, uma ordem executiva para pressionar o Departamento do Tesouro a modernizar seu sistema de pagamentos. "Essa modernização ajudará a reduzir fraudes e abusos financeiros" dentro das agências governamentais, afirmou o republicano durante um evento com embaixadores dos EUA na Casa Branca, no período tarde desta terça.

Trump também assinou um outro documento para reforçar a proteção dos recursos emitidos pelo Departamento.

Além disso, o presidente dos EUA assinou mais uma ordem voltada para garantir a "integridade eleitoral", com medidas ainda não divulgadas em detalhes. Entre elas, destacam-se restrições do direito de voto para imigrantes ilegais, ainda não especificadas. "Esse país já está cansado de fraudes em eleições", afirmou.

Trump também assinou uma ordem para investigar escritórios de advocacia supostamente envolvidos no que ele chamou de "instrumentalização do governo", por meio de ações legais "contra o presidente em exercício".

Por fim, o presidente dos EUA ordenou a desclassificação dos arquivos do FBI relacionados à operação Crossfire Hurricane, que investigou possíveis vínculos entre sua campanha presidencial de 2016 e a Rússia, alegações que ele negou reiteradamente.