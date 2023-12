Tornados causam devastação no Tennessee com seis mortes e danos extensos

Tornados e fenômenos meteorológicos violentos atingiram o estado americano do Tennessee, neste sábado (10), resultando na morte de seis pessoas e causando sérios estragos em residências e na rede elétrica, conforme relataram as autoridades.

Três das fatalidades ocorreram nos subúrbios ao norte de Nashville, a capital do estado do sudeste. O escritório de gerenciamento de emergências de Nashville compartilhou imagens impactantes de árvores arrancadas e casas destruídas nas redes sociais.

Por outro lado, a cidade de Clarksville, localizada no norte do estado, também foi atingida por um tornado, resultando no mesmo número de vítimas fatais. As autoridades do condado de Montgomery divulgaram que "três pessoas morreram, dois adultos e um menor", acrescentando que "23 pessoas foram atendidas no hospital".

As equipes de socorro continuam na fase de busca e resgate após essa catástrofe, enquanto as autoridades alertam os moradores para evitarem as estradas.

O prefeito de Clarksville, Joe Pitts, declarou estado de emergência e implementou toque de recolher a partir das 21h de sábado (00h de domingo, no horário de Brasília), visando a segurança da comunidade.

Cerca de 52 mil residências ficaram sem energia no estado, de acordo com o site especializado PowerOutage.us, número menor que as 86 mil inicialmente reportadas. Em Clarksville, a operadora CDE Lightband informou que mais de 14.000 clientes estavam sem energia.