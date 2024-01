Todos os estados dos EUA têm alertas para tempestades; mais de 1.200 voos foram cancelados

Nesta sexta-feira (12), vários perigos climáticos estão afetando os Estados Unidos da América (EUA), inclusive uma enorme tempestade que atinge a metade leste do país, motivo pelo qual o Serviço Meteorológico Nacional emitiu alertas para os estados, envolvendo avisos de nevasca e tornados.

VEJA MAIS

Os alertas passaram a vigorar na manhã de sexta-feira (12), enquanto a tempestade atravessa a metade oriental dos EUA. Os avisos de vento se estendem por quase 3.200 quilômetros, do Texas à Nova Inglaterra, enquanto os alertas de enchentes abrangem do meio do Atlântico ao nordeste.

O noroeste também deve contar com neve e vento, trazidos por outra forte tempestade na região, e alertas de temperatura atingem vários estados. O ar frio começa a ir para o sul do Canadá. Até o Havaí está lidando com os impactos das tempestades à medida que uma potente frente fria corta as ilhas.

Temperaturas

É possível que uma grande explosão de ar no Ártico se alastre pela região central dos Estados Unidos e gere uma tempestade, sendo que o frio extremo pode chegar até o sul do país, no estado do Texas, o que vai testar a rede elétrica do estado, que está vulnerável a temperaturas extremas pela primeira vez neste inverno.

Enquanto as temperaturas podem chegar a -20°C a -30°C no norte, tanto na sexta-feira quanto no sábado à noite, os fortes ventos ainda podem fazer com que a sensação térmica chegue a -50°C. Com a pele exposta, o congelamento pode ocorrer em apenas 10 minutos. Mais de 15 milhões de pessoas nos EUA estão sob alerta de frio.

O frio, que vai se espalhar para o sul e leste em todo o país e até envolver o Texas e outras partes do sul no fim de semana, pode durar até o meio da próxima semana.

Voos cancelados

Por causa da nevasca que atinge o país, companhias aéreas dos Estados Unidos, como a Delta e a United Airlines, cancelaram 1.243 voos nesta sexta-feira (12). Este fenômeno interrompeu o fornecimento de energia e afetou empresas em 12 estados norte-americanos.

Além dos cancelamentos, 514 voos foram atrasados, segundo dados do site de rastreamento de voos FlightAware registrados até às 9h14 de hoje. As informações são da Reuters.