Tiroteio em hospital psiquiátrico nos EUA deixa múltiplas vítimas

Na cidade de Concord, com cerca de 44 mil habitantes, no estado americano de New Hampshire, um tiroteio em um hospital psiquiátrico resultou em "múltiplas vítimas", conforme informado pela polícia no início da noite desta sexta-feira (17). As autoridades estão conduzindo uma investigação ativa no momento, realizando uma varredura completa nas instalações hospitalares.

O Departamento de Segurança de New Hampshire, cerca de 40 minutos após o alerta inicial da polícia, publicou que a situação no New Hampshire Hospital foi "contida". Em comunicado, o departamento confirmou a morte do suspeito, sem fornecer detalhes adicionais sobre o ocorrido.

O perfil oficial da polícia, no X (antigo Twitter), assegurou que novas atualizações serão divulgadas assim que estiverem disponíveis, mantendo a população informada sobre os desdobramentos desse incidente.