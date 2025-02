Tensão na Casa Branca: Trump e Zelensky trocam acusações em encontro marcado por divergências

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, protagonizou um embate verbal com o líder ucraniano, Volodymyr Zelensky, durante um encontro na Casa Branca nesta sexta-feira (28). Trump criticou Zelensky, chamando-o de desrespeitoso com os EUA e enfatizando que o presidente da Ucrânia "não tem o direito de impor exigências".

“Você está arriscando a vida de milhões de pessoas. Está brincando com a possibilidade de uma Terceira Guerra Mundial. O que está fazendo é extremamente desrespeitoso com este país, que te ofereceu apoio muito além do que muitos acreditavam ser adequado”, declarou Trump ao ucraniano.

O embate ocorreu momentos antes da formalização de um acordo para exploração de terras raras na Ucrânia, prevista para ser assinada ainda nesta sexta-feira, conforme afirmou Trump. Essas reservas minerais, altamente concentradas no leste do território ucraniano, serão exploradas pelos Estados Unidos, garantindo lucros ao país em troca de um compromisso de segurança contra ameaças russas.

Zelensky expressou otimismo quanto ao acordo, destacando que considera esse um avanço significativo para a Ucrânia. Além disso, enfatizou seu interesse em debater quais medidas concretas os EUA estão dispostos a adotar em apoio ao seu país.

O presidente americano classificou o tratado como "justo" e um "compromisso significativo" para os Estados Unidos. Ele também mencionou recentes conversas que teve com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, ressaltando que as discussões foram produtivas.

O encontro ocorreu em um contexto de negociações entre Washington e Moscou sobre uma possível solução para o conflito na Ucrânia. No entanto, líderes europeus têm criticado a ausência da Ucrânia nas tratativas, assim como a falta de participação de um país da União Europeia como mediador.

Nos últimos dias, os desentendimentos entre Trump e Zelensky não se limitaram ao encontro. O presidente ucraniano acusou Trump de estar influenciado por desinformação russa devido à sua proximidade com Putin. Em resposta, Trump chamou Zelensky de "ditador sem eleições" e o pressionou a aceitar o acordo de exploração mineral, alertando que, caso contrário, "não lhe restará um país para governar".

Zelensky insiste em garantias de segurança dos EUA para uma força de paz

Durante a reunião, Zelensky enfatizou a necessidade de respaldo dos EUA para uma futura força de paz europeia após um possível acordo de cessar-fogo. "Isso é fundamental, precisamos falar sobre isso, é algo de extrema importância", afirmou o presidente ucraniano.

Trump, por sua vez, tem adotado uma postura cautelosa em relação à concessão de garantias de segurança. Além disso, reforçou que a Ucrânia precisará fazer concessões para viabilizar um acordo de trégua com a Rússia.