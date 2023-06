Tempestade invade navio e aterroriza passageiros, nos Estados Unidos

Uma tempestade assustou passageiros a bordo do cruzeiro Carnival Sunshine, na semana passada. Registros publicados nas redes sociais mostram que as águas do mar chegaram a invadir o convés da gigantesca embarcação. O incidente atrasou o retorno do navio a um porto de Carolina do Sul, Estados Unidos, após a ida para as Bahamas.

O passageiro William Blackburn estava no convés do cruzeiro com a esposa e outros membros da família. “Ficamos em nossa cabine e rezamos para ficar bem. Discutimos o fato de que seria muito improvável sobreviver na água mesmo com coletes salva-vidas e duvidamos que os botes salva-vidas pudessem ser lançados nessas condições”, disse à CNN.

Após críticas de passageiros pela decisão de navegar em meio ao mau tempo, a companhia responsável pelo navio se pronunciou dizendo que o tempo mudou “inesperadamente”. “O impacto prolongado do clima na área de Charleston atrasou a chegada do navio no domingo e, como resultado, o embarque da próxima viagem também foi adiado.”

A linha de cruzeiros disse que o navio já está navegando em uma outra viagem.