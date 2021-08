Talibã anuncia 'anistia geral' e faz apelo a mulheres e a funcionários públicos no Afeganistão

O Talibã anunciou, nesta terça-feira (17), uma "anistia geral" em todo o Afeganistão e pediu às mulheres que se juntem ao seu governo em uma tentativa de convencer a população de que o grupo mudou. As informações são do portal G1 Nacional.

Os extremistas pediram para que os funcionários públicos voltem a trabalhar normalmente e disseram que todos "devem retomar sua vida cotidiana com total confiança".

O Talibã está tentando se mostrar mais moderado do que quando comandou o país (entre 1996 e 2001), e adotou uma visão extremamente rigorosa da lei islâmica, impondo inúmeras restrições sobretudo às mulheres, que eram impedidas de trabalhar e estudar.

Como parte deste esforço, um porta-voz do Talibã foi entrevistado nesta terça por uma apresentadora mulher, sem burca, na rede de televisão Tolo News. “O mundo inteiro agora reconhece que os talibãs são os verdadeiros governantes do país”, disse Beheshta Arghand à apresentadora Mawlawi Abdulhaq Hemad, segundo o jornal americano "The New York Times". "Estou surpreso que as pessoas tenham medo do Talibã".

Segundo Enamullah Samangani, membro da comissão cultural, o novo governo "não quer que as mulheres sejam vítimas". "Elas deveriam estar na estrutura governamental de acordo com a lei sharia", sem especificar como a lei islâmica seria interpretada.

Outros líderes talibãs já disseram que não buscarão vingança contra aqueles que trabalharam para o governo afegão ou países estrangeiros. Mas algumas pessoas afirmam que os extremistas têm listas de pessoas que cooperaram com o governo e estão procurando por elas em Cabul.

Nesta terça, muitas lojas reabriram, o tráfego era intenso e as pessoas voltaram às ruas da capital na tentativa de retornar à vida normal. Muitos ainda têm medo, principalmente, as mulheres, que em sua maioria evitam sair às ruas. Talibãs estão organizando o fluxo de veículos e instauraram postos de controle na cidade.

A tentativa de volta à vida "normal" ocorre um dia após cenas de caos e mortes serem registradas no aeroporto da capital, com milhares de pessoas invadindo a pista para tentar fugir do país. Em meio ao desespero, afegãos entraram em aviões estacionados e se agarraram a aeronaves prestes a decolar.