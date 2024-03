Sobe para 137 o número de mortos em casa de show em Moscou

O número de mortos no ataque da última sexta-feira, 22, a uma casa de shows em Moscou, na Rússia, subiu para 137. Segundo investigadores russos, três crianças estão entre os mortos. Armas e munições foram encontradas no local.

Em homenagem aos mortos, centenas de pessoas depositaram flores em um memorial improvisado em frente à Prefeitura de Crocus, em Krasnogorsk, enquanto a Rússia vive um dia nacional de luto após um massacre.

Policiais trabalham dentro da Prefeitura de Crocus, um dia após um ataque com arma de fogo em Moscou (Folheto / COMITÊ DE INVESTIGAÇÃO DA RÚSSIA / AFP)

"A identificação dos corpos das vítimas está em andamento. Neste momento, os corpos de 137 pessoas, incluindo três crianças, foram encontrados no local do ataque terrorista", disse o Comitê de Investigação da Rússia em comunicado, indicando que 62 corpos foram identificados e que no local foram encontrados dois fuzis e uma grande quantidade de munições.