'Ser superior'; Lula discursa em velório de ex-presidente Mujica

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva discursou nesta quinta-feira, 15, no velório do ex-presidente do Uruguai José Pepe Mujica em Montevidéu. Segundo Lula, que era próximo do líder uruguaio, Mujica não era respeitado apenas por ser um "político". "Pepe é mais do que isso. Pepe Mujica é um ser humano muito especial para quem pensa no passado, quem pensa no presente e quem pensa no futuro", afirmou Lula.

O ex-chefe de Estado, uma das maiores figuras políticas da história recente da América Latina, que liderou o Uruguai de 2010 a 2015, morreu na terça-feira, aos 89 anos, em sua chácara em Rincón del Cerro, nos arredores da capital uruguaia, em decorrência de um câncer diagnosticado há um ano. Ele estava acompanhado da mulher, a ex-vice-presidente Lucía Topolansky.

Mujica foi velado no imponente Salão dos Passos Perdidos, do Palácio Legislativo. Lula chegou a Montevidéu acompanhado da primeira-dama, Janja, e foi recebido pelo atual presidente uruguaio, Yamandú Orsi, herdeiro político de Mujica.

O presidente do Chile, Gabriel Boric, foi o primeiro a chegar e velou em silêncio. Lula chegou logo em seguida. Os dois presidentes abraçaram Orsi e Topolansky antes de se aproximarem em silêncio do caixão. Em seguida, sentaram-se em um espaço reservado a personalidades políticas e parentes de Mujica.

"Pepe Mujica é um ser humano superior. Uma pessoa que poucas no mundo têm a similaridade, competência política, a capacidade de falar, sobretudo, com a juventude", declarou Lula. Além de suas convergências políticas, Lula e Mujica desenvolveram uma próxima amizade ao longo dos anos.

Na tribuna improvisada, o presidente brasileiro disse que as ideias do ex-presidente ficam, enquanto o "corpo se vai". Lula também lamentou as "duas perdas nos últimos 15 dias", referindo-se à morte do papa Francisco. "Espero que os dois juntos continuem brilhando para que a humanidade se torne melhor e mais fraterna."

Lula e Boric, aliados da esquerda latino-americana, estavam em Pequim participando do Fórum Ministerial China-Celac, quando receberam a notícia da morte de Mujica. O velório foi prorrogado para que eles pudessem participar.

Despedida

Desde que Orsi anunciou a morte do ex-presidente, o país iniciou o que era uma despedida anunciada. O ex-presidente anunciou em janeiro que seu câncer havia se espalhado e ele não faria mais tratamento. A esperança de Pepe e de seu entorno era que ele conseguisse chegar aos 90 anos, no dia 20.

Após as últimas cerimônias de despedida, o corpo do ex-presidente será cremado hoje. Suas cinzas serão depositadas na chácara onde ele passou grande parte de sua vida, um lugar onde seu estilo austero de viver e governar foi moldado, ao lado de sua cadela Manuela, conforme o ex-presidente pediu. A cerimônia de cremação será fechada. (COM AGÊNCIAS INTERNACIONAIS) As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.