Sem provas, Trump insinua que câncer de Biden teria sido encoberto

O presidente Donald Trump insinuou, sem apresentar provas, que o seu antecessor Joe Biden escondeu por "muito tempo" o diagnóstico de câncer de próstata.

"É muito triste, na verdade. Estou surpreso que o público não tenha sido informado há muito tempo, porque para chegar ao estágio nove, leva tempo", disse Trump, referindo-se à classificação atribuída pelos médicos ao câncer de Biden.

O democrata foi diagnosticado com um câncer agressivo, de 9 a 10 pontos na escala de Gleason, que avalia o comportamento dos tumores de próstata. De acordo com o gabinete do democrata, o câncer já se espalhou para os ossos.

Alguns tipos de câncer de próstata podem se espalhar rapidamente para outras partes do corpo, incluindo os ossos. Não é incomum que exames ou triagens anteriores não detectem sinais da doença.

"Não é raro que um homem receba o diagnóstico de uma forma metastática da doença na próstata mesmo fazendo exames anuais de rastreamento", afirmou Otis Brawley, professor de oncologia da Universidade Johns Hopkins.

O próprio Donald Trump havia se solidarizado com Joe Biden e desejado rápida recuperação em mensagem publicada nas redes sociais. Nesta segunda-feira, no entanto, ele endossou a teoria de que o seu adversário político teria escondido a doença enquanto era presidente.

O vice-presidente JD Vance, também alimentou as especulações dizendo que é preciso "ser honesto" sobre o estado de saúde de Biden.

Segundo o gabinete do democrata, Biden foi diagnosticado após apresentar sintomas urinários cada vez mais intensos. "Ainda que se trate de uma forma mais agressiva da doença, o câncer parece ser sensível aos hormônios, o que permite um tratamento eficaz", afirmou escritório.

A terapia hormonal é um tratamento comum que pode reduzir o tamanho dos tumores e desacelerar seu crescimento, mas não é uma cura.

De acordo com a Sociedade Americana contra o Câncer (ACS), um em cada oito homens nos Estados Unidos é diagnosticado com câncer de próstata ao longo da vida. Se detectado precocemente, pode ser tratado, mas ainda assim é a segunda principal causa de morte por câncer entre os homens.

"O câncer nos afeta a todos. Como muitos de vocês, Jill e eu aprendemos que somos mais fortes nos momentos difíceis", escreveu Joe Biden nas redes sociais. "Obrigado por nos encorajarem com tanto amor e apoio", acrescentou.

A saúde do democrata foi um tema dominante nas eleições até que ele abandonou a disputa e foi substituído por Kamala Harris.

As capacidades cognitivas de Joe Biden, que tem 82 anos, abriram um flanco de ataques para Donald Trump e seus aliados conservadores. Após um debate desastroso, o democrata desistiu de concorrer ao segundo mandato.

A vida de Biden tem sido marcada por tragédias pessoais. Ele perdeu sua primeira mulher e uma filha em um acidente de carro. Seu filho mais velho, Beau morreu de câncer, e seu segundo filho, Hunter, enfrentou dependência de drogas e álcool.

"Joe é um lutador", disse Kamala Harris. "Sei que ele enfrentará este desafio com a mesma força, resiliência e otimismo que sempre definiram sua vida e liderança", acrescentou. (COM AGÊNCIAS INTERNACIONAIS)