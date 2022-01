Rússia descarta qualquer concessão em negociações com EUA sobre Ucrânia

A Rússia disse neste domingo, 9, que não faria concessões sob a pressão dos Estados Unidos e avisou que as negociações desta semana sobre a crise na Ucrânia podem terminar mais cedo. Já Washington disse que nenhum avanço é esperado e o progresso depende da redução da escalada de Moscou.

Moscou ressaltou as frágeis perspectivas de negociações, enquanto Washington espera que as conversas evitem o perigo de uma nova invasão russa na Ucrânia. Este é o ponto mais tenso das relações entre os dois países desde o fim da Guerra Fria, três décadas atrás.

As negociações começam nesta segunda-feira, 10, em Genebra, antes de irem para Bruxelas e Viena. Mas a agência de notícias estatal RIA citou o vice-ministro das Relações Exteriores, Sergei Ryabkov, dizendo que é perfeitamente possível que a diplomacia termine após uma única reunião.

"Não posso descartar nada, este é um cenário inteiramente possível e os americanos não deveriam ter ilusões sobre isso", disse ele. "Naturalmente, não faremos concessões sob pressão ou em meio a constantes ameaças dos participantes das negociações", disse Ryabkov, que chefiará a delegação russa em Genebra.

Em entrevista á agência de notícias Interfax, Ryabkov reforçou que Moscou não estava otimista com relação às negociações.

EUA também pouco otimistas

O prognóstico dos Estados Unidos era igualmente sombrio. "Não acho que veremos avanços na próxima semana", disse o secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, em entrevista à CNN americana.

Em resposta às demandas russas por garantias de segurança ocidentais, os Estados Unidos e aliados disseram estar preparados para discutir a possibilidade de cada lado restringir exercícios militares e lançamento de mísseis na região.

Ambos os lados colocarão propostas na mesa e então verão se há motivos para seguir em frente, disse Blinken. "Para fazer um progresso real, é muito difícil ver isso acontecendo quando há uma escalada em andamento, quando a Rússia aponta uma arma para o chefe da Ucrânia com 100.000 soldados perto de suas fronteiras", disse Blinken em uma entrevista ao canal ABC News.

Dezenas de milhares de soldados russos estão reunidos perto da fronteira com a Ucrânia, em preparação para o que Washington e Kiev dizem que pode ser uma invasão, oito anos depois que a Rússia tomou a península da Crimeia da Ucrânia.

Os comentários de Ryabkov, que comparou a situação à crise dos mísseis cubanos de 1962, quando o mundo estava à beira de uma guerra nuclear, foram consistentes com a linha inflexível que a Rússia vem sinalizando há semanas.

A Rússia nega os planos de invasão e disse que está respondendo ao que chama de comportamento agressivo e provocativo da aliança militar da Otan e da Ucrânia, que se inclina em direção ao Ocidente e aspira ingressar na Otan.

Para complicar ainda mais o quadro, a Rússia enviou tropas ao vizinho Casaquistão na semana passada, depois que a ex-república soviética, produtora de petróleo, foi atingida por uma onda de agitação. O Ministério das Relações Exteriores da Rússia reagiu furiosamente no sábado, 8, a uma zombaria de Blinken de que "uma vez que os russos estão em sua casa, às vezes é muito difícil fazê-los sair".

Linhas vermelhas

No mês passado, a Rússia apresentou um amplo conjunto de demandas, incluindo a proibição de ainda mais expansões da Otan e o fim da atividade da aliança nos países da Europa Central e Oriental que aderiram a ela depois de 1997. Os Estados Unidos e a Otan rejeitaram grande parte das propostas russas como sem início.

Os Estados Unidos não estavam dispostos a discutir a retirada de algumas tropas americanas da Europa Oriental ou descartar a expansão da Otan para incluir a Ucrânia, disse Blinken.

Abandonar suas demandas por uma agenda mais limitada seria um grande retrocesso que a Rússia parece improvável de fazer, especialmente depois de semanas de movimentos de tropas perto da Ucrânia e uma série de declarações duras do presidente Vladimir Putin.

O líder do Kremlin disse que, após sucessivas ondas de expansão da Otan, é hora de a Rússia impor suas "linhas vermelhas" e garantir que a aliança não admita a Ucrânia ou sistemas de armas de estação que tenham como alvo a Rússia.

A Ucrânia conquistou a promessa da Otan em 2008 de que um dia teria permissão para ingressar, mas diplomatas dizem que não há dúvida de que isso acontecerá em breve.

A Otan disse que é uma aliança defensiva e Moscou não tem nada a temer dela. Isso está longe da visão de mundo de Putin, que vê a Rússia sob a ameaça de potências ocidentais hostis, que ele diz ter quebrado repetidamente promessas feitas quando a Guerra Fria terminou de não se expandir em direção às suas fronteiras. Os Estados Unidos e seus aliados contestam tais promessas.

Em duas conversas nas últimas cinco semanas, o presidente dos EUA, Joe Biden, alertou Putin que a Rússia enfrentaria sanções econômicas sem precedentes no caso de mais agressões contra a Ucrânia. O Grupo dos Sete nações e a União Européia se uniram na ameaça de "consequências massivas". Putin disse que seria um erro colossal que levaria a uma ruptura total das relações.

O Ministério das Relações Exteriores da Rússia disse que a equipe liderada por Ryabkov havia chegado a Genebra. A Rússia também deve manter negociações com a Otan em Bruxelas na quarta-feira, 12, e na Organização para a Segurança e Cooperação na Europa em Viena na quinta-feira, 13.

As negociações de segunda-feira serão conduzidas pela vice-secretária de Estado, Wendy R. Sherman, uma experiente diplomata que negociou o acordo nuclear de 2015 com o Irã.

EUA detalham promessas de sanções

O governo Biden e seus aliados estão montando um punitivo conjunto de sanções financeiras, tecnológicas e militares contra a Rússia que, segundo eles, entrariam em vigor horas depois da invasão da Ucrânia, na esperança de deixar claro ao presidente Putin o alto custo ele pagaria se enviar tropas através da fronteira.

Em entrevistas, autoridades descreveram detalhes desses planos pela primeira vez, pouco antes de uma série das negociações diplomáticas para acalmar a crise com Moscou.

Os planos que os Estados Unidos discutiram com aliados nos últimos dias incluem cortar as maiores instituições financeiras da Rússia de transações globais, impor um embargo à tecnologia americana ou projetada pelos americanos necessária para indústrias relacionadas à defesa e de consumo e armar insurgentes na Ucrânia que conduziria o que equivaleria a uma guerra de guerrilha contra uma ocupação militar russa, se for o caso.

Esses movimentos raramente são telegrafados com antecedência. Mas com as negociações se aproximando os assessores do presidente Biden dizem que estão tentando sinalizar para Putin exatamente o que ele enfrentaria, em casa e no exterior, na esperança de influenciar suas decisões nas próximas semanas. (COM AGÊNCIAS INTERNACIONAIS)