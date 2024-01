Rússia acusa Ucrânia de derrubar avião com prisioneiros ucranianos

A Rússia afirma que o avião militar do país que caiu nesta quarta-feira (24), matando 74 pessoas, foi derrubado pela Ucrânia. Entre as vítimas, estão 65 prisioneiros ucranianos que seriam levados para uma troca com prisioneiros russos, segundo o Kremlin. O ataque ocorreu por volta das 11h no horário local (05h no horário de Brasília). Após ser atingido por mísseis, o avião explodiu em Belgorod, cidade russa perto da fronteira com a Ucrânia.

Além dos 65 prisioneiros, também morreram seis membros da tripulação e outras três pessoas que ainda não tiveram suas identidades divulgadas.

O Ministério de Defesa da Rússia informou que radares do país detectaram o lançamento de dois mísseis ucranianos e classificou o ataque como um "ato de barbárie".

Já o Estado-Maior da Ucrânia confirmou ter atacado o avião militar da Rússia, mas afirma que a aeronave carregava mísseis para bases de onde os russos atacam a região de Kharkiv, perto da fronteira.

Esse ataque acirra ainda mais as tensões entre Ucrânia e Rússia, em um momento de escalada de ataques russos na guerra entre os dois países.