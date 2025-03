Responsáveis do Hamas confirmam contato direto com EUA sobre reféns

Responsáveis do Hamas afirmaram nesta quarta-feira (5) que o movimento islamista palestino manteve conversas diretas com um enviado americano sobre a libertação de reféns em Gaza, após a Casa Branca afirmar que havia feito contato com os milicianos palestinos.

"Houve vários contatos entre o Hamas e vários canais de comunicação americanos, o último com um enviado dos Estados Unidos, e o assunto dos prisioneiros israelenses que têm cidadania americana, tanto os vivos quanto os falecidos, foi discutido", declarou um responsável do Hamas que pediu anonimato.

Um segundo representante do alto escalão do Hamas detalhou que houve "duas reuniões diretas entre o Hamas e funcionários americanos em Doha nos últimos dias".