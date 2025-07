Reino Unido: Starmer vence votação de reforma para bem-estar, mas somente após diluir proposta

O primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, venceu uma votação crucial no Parlamento britânico sobre seus planos de reduzir os gastos com bem-estar social, mas apenas após diluir as medidas para acalmar a oposição dentro de seu próprio partido.

O projeto de lei passou por 335 votos a 260, após o governo suavizar e adiar cortes nos benefícios para pessoas com deficiência. Mesmo assim, 49 parlamentares trabalhistas votaram contra. Isso representa um golpe para a autoridade de Starmer, que enfrenta uma economia lenta e baixa aprovação.

A reversão na política de bem-estar é a terceira vez em poucas semanas que o governo mudou de curso sob pressão. Em maio, abandonou um plano para encerrar os subsídios de aquecimento doméstico de inverno para milhões de aposentados. Em junho, Starmer anunciou uma investigação nacional sobre abuso sexual infantil organizado após pressão de políticos da oposição e do bilionário americano Elon Musk.

As reversões também dificultam para o governo investir em serviços públicos sem aumentar impostos. O governo estimava que suas reformas no bem-estar social economizariam 5 bilhões de libras por ano. Agora, não está claro se economizará algum dinheiro. Fonte: Associated Press*.

