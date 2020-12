Recorde: mais de 3 mil mortes por coronavírus são registradas em um único dia nos EUA

Número recorde para um dia, os Estados Unidos registraram mais de 3 mil mortes por covid-19 nesta quarta-feira (9). Segundo a Universidade Johns Hopkins, foram 3.124 óbitos em 24 horas, enquanto o jornal The New York Times fala em um número menor, de 3.011, e a agência de notícias Reuters registrou 3.250. Não há consenso sobre o balanço de mortes no país. Já o número de infecções notificadas apenas nesta quarta-feira foi de 220 mil, de acordo com a Johns Hopkins.

O país norte-americana tem o maior número absoluto de mortes no mundo: foram cerca de 290 mil. O Brasil, onde morreram quase 180 mil pessoas, ocupa o segundo lugar. Esperava-se um aumento nos casos e mortes após o feriado do Dia de Ação de Graças, há duas semanas. Tradicionalmente, as famílias se reúnem nesse dia – e é comum que as pessoas viajem para outras cidades.

O número de pacientes hospitalizados por covid-19 nos EUA também bateu recordes, com 106 mil pessoas internadas na quarta-feira (9). Há duas semanas, o país regularmente vem ultrapassando as 2 mil mortes diárias – voltando aos números registrados durante a primavera do hemisfério norte, entre março e junho, no pico da primeira onda da epidemia.