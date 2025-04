Queda de teleférico deixa 4 mortos na Itália

Ao menos quatro pessoas morreram nesta quinta-feira (17) quando um teleférico caiu em uma cidade na região de Nápoles, no sul da Itália, informou a Prefeitura à AFP. "Quatro corpos foram encontrados, e uma quinta pessoa ferida foi resgatada e levada ao hospital", disseram os bombeiros.

Eles acrescentaram que "mais de 50" bombeiros participaram das operações de resgate. O balanço anterior, divulgado pela Prefeitura, era de três mortos.

VEJA MAIS

O teleférico conecta Castellammare di Stabia com o Monte Faito, um percurso de quase 3 quilômetros e com um desnível de 1 quilômetro. O acidente ocorreu devido à ruptura de um cabo do teleférico, quando uma cabine com 16 passageiros estava perto da cidade e uma segunda estava mais acima, sobre um penhasco.

Os passageiros da primeira cabine foram resgatados rapidamente, mas o mau tempo e a neblina impediram o acesso rápido à segunda cabine.

Este teleférico foi inaugurado em 1952 e até hoje houve apenas um acidente, em 1960, quando uma cabine caiu e quatro pessoas morreram.