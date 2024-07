Procurador-geral da Venezuela liga líder opositora a suposta invasão de sistema eleitoral

O procurador-geral da Venezuela, Tarek William Saab, vinculou nesta segunda-feira (29) a líder opositora María Corina Machado a uma suposta invasão do sistema eleitoral para "adulterar" os resultados das questionadas eleições nas quais o presidente Nicolás Maduro foi reeleito.

"O principal envolvido neste ataque seria o cidadão Lester Toledo (...) , junto com ele aparecem como envolvidos o foragido da justiça venezuelana Leopoldo López e María Corina Machado", disse Saab à imprensa, após anunciar a abertura de uma investigação.

Toledo é líder do partido Vontade Popular, de López, e está exilado nos Estados Unidos. Já Leopoldo López se exilou na Espanha. Ambos são acusados de “terrorismo” na Venezuela.

Segundo o procurador-geral, o “ataque” foi realizado a partir da Macedônia do Norte e os autores “conseguiram pausar, retardar (…) a leitura do boletim final dos resultados”.

Saab iniciou a investigação após o Conselho Nacional Eleitoral (CNE) e o próprio Maduro denunciarem um suposto ataque ao sistema para manipular os resultados anunciados.

VEJA MAIS

Machado, impedida de exercer cargos públicos, denunciou fraude e reivindicou a vitória de seu candidato, o diplomata Edmundo González Urrutia.

Maduro venceu com 51,2% dos votos contra 44,2% de González Urrutia, de acordo com o primeiro boletim oficial do Conselho Nacional Eleitoral, alinhado ao governo.

Saab também anunciou que até a noite de domingo foram detidas 17 pessoas por violarem regulamentos durante as eleições, a maioria por "destruição de material eleitoral".