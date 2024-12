Presidente deposto Bashar al-Assad faz primeira declaração após queda do regime sírio

Em seu primeiro pronunciamento desde a queda do governo e a fuga para Moscou, na Rússia, em 8 de dezembro deste ano, o presidente deposto da Síria, Bashar al-Assad, relatou as circunstâncias em que deixou o país. Ele disse em um comunicado publicado por meio do canal da antiga Presidência que foi para a Rússia saindo da base aérea de Hmeimim, na cidade costeira de Latakia, na Síria, na noite de 8 de dezembro, quando o local sofreu ataques de drones.

Assad afirma que não tinha planejado deixar o país e que saiu de Damasco naquela manhã, enquanto rebeldes da oposição se aproximavam. “Após várias tentativas sem sucesso de divulgar a declaração pelos meios de comunicação árabes e internacionais, a única opção viável era publicá-la nas contas de mídia social da antiga presidência”, diz o comunicado.

“Nunca busquei cargos para ganho pessoal, mas sempre me considerei um guardião de um projeto nacional, apoiado pela fé do povo sírio, que acreditava nessa visão”, acrescentou.

No texto, ele diz ainda que fará um relato detalhado dos eventos que se desenrolaram quando a oportunidade permitir. “Em nenhum momento durante esses eventos, considerei renunciar ou buscar refúgio, nem tal proposta foi feita por um indivíduo ou partido. O único curso de ação era continuar lutando contra o ataque terrorista”, declarou.

Bashar al-Assed alega também que o país caiu “nas mãos do terrorismo e a capacidade de fazer uma contribuição significativa foi perdida”, mas que isso não diminuirá o seu "profundo senso de pertencimento à Síria e seu povo", afirmou. "Em vínculo que permanece inabalável por qualquer posição ou circunstância. É um pertencimento cheio de esperança de que a Síria será novamente livre e independente”, concluiu.