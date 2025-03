Prefeito detido de Istambul é designado candidato à presidência

O prefeito de Istambul, Ekrem Imamoglu, suspenso de suas funções e preso desde domingo, foi oficialmente designado candidato para as próximas eleições presidenciais, em 2028, por seu partido, anunciou um porta-voz à AFP.

O Partido Republicano do Povo (CHP, social-democrata), principal força de oposição, decidiu prosseguir com as primárias no domingo. Imamoglu, principal opositor do presidente Recep Tayyip Erdogan, era o único candidato.

Imamoglu, 53 anos, foi preso no domingo e acusado de "corrupção", quatro dias após sua detenção, que desencadeou os maiores protestos no país em mais de uma década.

