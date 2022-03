​Polônia já recebeu mais da metade dos refugiados que deixaram a Ucrânia

O número de refugiados que deixaram a Ucrânia já ultrapassa mais de 1,2 milhões de pessoas, informou o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (Acnur), nesta sexta-feira (4). A Polônia tem sido o país mais procurado por quem deseja fugir da guerra, iniciada em 24 de fevereiro. Com informações da AFP.

O país recebeu pouco mais da metade dos refugiados, um total de 649.903 pessoas, das 1.209.9763 mil que fugiram da Ucrânia. A maior parte é de mulheres e crianças. De acordo com os dados das​​ Nações Unidas, a Hungria acolheu 144.738 refugiados. O país possui cinco postos fronteiriços com a Ucrânia e várias cidades limítrofes, que disponibilizaram edifícios públicos para alojar ucranianos. A Moldávia é o terceiro destino dos refugiados com 103.254 pessoas.

As autoridades da ONU esperam que o fluxo aumente, já que o exército russo parece concentrar os ataques nas grandes cidades.

A Ucrânia faz fronteira com sete países, Rússia ao norte e ao leste, Belarus ao norte, Polônia e Eslováquia ao oeste e Romênia, Hungria e Moldávia no sudoeste.​