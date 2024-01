Polícia do Equador prende suspeitos do assassinato de promotor que investigava invasão a TV

O comandante-geral da Polícia Nacional do Equador, César Augusto Zapata Correa, informou em suas redes sociais nesta quinta-feira (18) que dois suspeitos pela morte do César Suárez, foram presos nesta quinta-feira (18), em Guayaquil. Segundo ele, a prisão ocorreu após diligência investigativas que fizeram com que a polícia pudesse identificar a suposta participação dos homens no ato criminoso. O comandante informou que também foram apreendidos dois veículos, um rifle, duas pistolas e carregadores.

César Suárez estava à frente da investigação sobre o caso de uma emissora de TV que foi invadida por criminosos ao vivo, no dia 9 de janeiro. Ele também investigava o narcotráfico e corrupção em hospitais.

Nesta quarta-feira (17), o promotor foi assassinado a tiros. “É impossível não ficar arrasado com a morte de um colega na luta contra o crime organizado. Seguiremos firmes em seu nome: por ele, pelo país, pela justiça. Obrigado pelo seu trabalho, César. Descanse em paz. Minha solidariedade à sua família e amigos”, escreveu a procuradora-geral do Equador, Diana Salazar, após a morte do colega de profissão.

“Vou ser enfática: os grupos de crime organizado, os criminosos, os terroristas não vão impedir o nosso compromisso com a nossa sociedade equatoriana”, acrescentou Salazar.