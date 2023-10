Pfizer define preço de medicamento para Covid-19; veja quanto custa

Nesta quinta-feira (19), a Pfizer anunciou que o custo do tratamento antiviral Paxlovid para Covid-19 nos Estados Unidos será de S$ 1.390, válido para um tratamento de cinco dias. Depois que os estoques do governo acabarem, o remédio passar a ser vendido comercialmente.

Esse valor representa mais que o dobro do montante atualmente desembolsado pelo governo americano para a aquisição do medicamento. Segundo a Pfizer, o preço do remédio não engloba descontos e outras deduções para seguradoras e gestoras de benefícios farmacêuticos. O governo dos EUA desembolsava cerca de US$ 530 pelo mesmo tratamento com Paxlovid, o qual era disponibilizado gratuitamente para a população norte-americana.

A medicação para tratamento domiciliar mais prescrita para a Covid-19 nos EUA, permanecerá disponível gratuitamente para os pacientes até o final do ano, assegurou a Pfizer. Sob um acordo com o governo americano, o medicamento também permanecerá gratuito para pacientes segurados pelos programas Medicare e Medicaid até o final de 2024, e para pacientes não segurados e com seguro insuficiente até 2028.

A pílula antiviral Paxlovid (nirmatrelvir + ritonavir) atua bloqueando a enzima utilizada pelo coronavírus para se reproduzir no organismo, diminuindo assim os efeitos da covid-19. A administração do medicamento é feita por via oral, sendo aconselhável iniciar o tratamento imediatamente após o diagnóstico da doença e até 5 dias após o surgimento dos sintomas.