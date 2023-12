Paraense agredida por marido coreano tinha perfil na web onde mostrava ‘vida perfeita’ com suspeito

No mundo virtual, muitos relacionamentos florescem, e o Instagram se torna palco de inúmeras histórias de amor. Mas também, por trás das fotos perfeitas e declarações apaixonadas, às vezes pode se esconder uma realidade bem diferente. É o caso da paraense Jackeliny Bastos, de 34 anos, que após se casar com um coreano e mudar de país, passou a ser agredida pelo marido e expulsa de casa. Antes de tudo acontecer, ela utilizava as redes sociais, em um perfil intitulado como “Família Lee”, para compartilhar a jornada do namoro a distância com o, até então, companheiro. Os registros mostram desde o primeiro encontro até um dos últimos momentos juntos, que conforme o post, é dia 13 de novembro. Após a grande repercussão sobre o caso, a paraense decidiu deletar as fotos do perfil no início da noite desta segunda-feira (4).

A história de Jackeliny e Jinyong Lee começou em março de 2022, quando se conheceram por meio de um aplicativo. Em uma foto que era fixada no topo do perfil, Jackeliny revelava que o namoro a distância começou em maio do ano anterior e culminou em um encontro no Brasil.

Nas mais de cem fotos publicadas no perfil, com 19,4 mil seguidores, a paraense mostrava momentos românticos vivenciados ao lado do coreano, e sorrisos que, à primeira vista, confirmaram o testemunho de Jackeliny sobre um relacionamento feliz e cheio de sonhos.

“Não esqueça nunca que nossa história de amor é eterna, doce e incondicional! Não dê importância para a dor que a saudade carrega. É que um minuto longe um do outro representa mil vidas sem fim; parece uma eternidade. Eu te amo! Não vou cansar nunca de gritar ao mundo o quanto meu amor é gigante, e único”, escreveu ela na legenda de uma das publicações.

O conto de fadas rapidamente se transformou em um pesadelo quando ela decidiu se mudar para a Coreia do Sul para viver com Jinyong. O que parecia ser um casamento maravilhoso se desfez em apenas duas semanas, revelando um comportamento agressivo e controlador por parte do marido.

"Eu fui enganada, vivi um casamento maravilhoso, onde tudo era bom, mas ele se transformou em duas semanas. Ele não me deixava ter acesso ao celular, eu nem comia porque tudo era jogado na minha cara, ele dizia que só ele comprava. Eu não almoçava e às vezes nem jantava", desabafou Jackeliny no vídeo.