Pai acompanha trabalho de parto da esposa e reação inesperada viraliza nas redes sociais; veja

Para muitas pessoas, o parto pode ser um momento de felicidade, aconchego e apoio. Mas uma reação recente de um pai tem viralizado nas redes sociais. Isso porque Brett Sillis, do Arkansas, no sul dos Estados Unidos, ficou com uma feição incrédula ao ver o nascimento da terceira filha.

Enquanto sua esposa, Amanda Renee, dava à luz, o homem parecia completamente perplexo ao presenciar a cena com à pequena Brynlee. Em uma entrevista ao veículo "WSAZ", ele confessou que não sabe o que exatamente o que sentiu. "Eu não sei, fiquei chocado... Ver um bebê nascer", disse ele.

As imagens foram compartilhadas nas mídias sociais do casal. Amanda reforçou que não esperava que elas alcançassem tamanha repercussão. "Nós nem olhamos para elas [as fotos] até que eu voltei para o quarto e pensei 'tenho que postar isso'", revelou.

A americana recebeu um comentário de Brett sobre suas expressões virais: "Você não viu tudo o que eu vi". Segundo o jornal, ela pretende revelar e emoldurar as fotos.

A publicação atraiu uma série de mensagens dos internautas, expressando gratidão e diversão. Comentários como "Meu Deus, obrigado por compartilhar isso", "Você salvou o meu dia" e "A expressão dele é impagável, estou rindo muito" foram apenas algumas das reações.