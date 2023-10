Oitavo voo de repatriados chega ao Brasil às 11h30 de sábado (21)

A Força Aérea Brasileira (FAB) programou a chegada do oitavo voo de repatriação de brasileiros de Israel para as 11h30 deste sábado (21). A aeronave, um KC-390 Millennium, com 69 passageiros e nove animais de estimação a bordo, realizará o pouso na Base Aérea do Galeão, no Rio de Janeiro. A partida ocorreu na tarde de sexta-feira (20), saindo de Tel Aviv.

Os sete voos anteriores já repatriaram 1.135 cidadãos brasileiros envolvidos no conflito entre Israel e o grupo terrorista Hamas. Cerca de 1,7 mil brasileiros solicitaram resgate ao Ministério das Relações Exteriores (MRE) por meio de formulário online.

Mauro Vieira, representante do MRE, disse que serão necessários "mais um ou dois voos" para trazer de volta os demais interessados. Ele destacou o esforço da embaixada em Tel Aviv na distribuição e organização dos formulários, priorizando crianças, idosos e pessoas doentes.