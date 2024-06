Obras de Monet e Van Gogh são retiradas de museu por suspeita de terem sido roubadas por nazistas

O Kunsthaus Zürich, um dos principais museus de arte da Suíça, anunciou que cinco pinturas serão removidas de suas exposições enquanto investigações são conduzidas para verificar a origem das obras. A suspeita é de que essas pinturas possam ter sido saqueadas pelos nazistas durante a Segunda Guerra Mundial.

As obras, assinadas por renomados artistas como Claude Monet e Vincent van Gogh, pertencem à Coleção Emil Bührle. Esta coleção é nomeada em homenagem a um traficante de armas alemão que fez fortuna durante a guerra fabricando e vendendo armamentos aos nazistas. As pinturas sob investigação são:

- Jardim de Monet em Giverny, de Claude Monet

- Retrato do escultor Louis-Joseph, de Gustave Courbet

- Georges-Henri Manuel, de Henri de Toulouse-Lautrec

- A Velha Torre, de Vincent van Gogh

- A Estrada Ascendente, de Paul Gauguin

O conselho de fundação da Coleção Emil Bührle declarou que está comprometido em encontrar "uma solução justa e equitativa para estas obras com os herdeiros legais dos antigos proprietários, seguindo as melhores práticas". As informações foram divulgadas pela BBC.

Além dessas, outra obra da coleção, La Sultane, de Edouard Manet, também foi investigada. No entanto, após uma análise detalhada, especialistas concluíram que não são necessárias novas medidas para essa pintura, que deve ser tratada de forma separada das demais investigadas.