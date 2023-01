Nuvem de formato raro é vista no céu da Turquia

Todo bom internauta gosta de uma novidade ou de algo incomum. E nesta quinta-feira (19), houve um alvoroço na web, após pessoas nas redes sociais compartilharem a imagem de uma nuvem com um formato incomum, que apareceu no céu da cidade de Bursa, na Turquia.

Alguns comentavam, por exemplo, a semelhança com um Ovni, entre outras coisas. Outras pessoas não escondiam a agonia em saber do que se trata aquela formação. Em uma entrevista dada ao site G1, o meteorologista brasileiro do Cepagri/Unicamp, Bruno Kabke Bainy, explicou que o fenômeno é conhecido como "nuvem lenticular".

"Ela ocorre quando o escoamento do ar é sobre uma superfície, geralmente uma montanha, ou uma outra nuvem. Quando o ar sobe a umidade que tem nesse ar esfria a medida que ele sobe, condensa e forma essa nuvem no formato do contorno do terreno”, disse o profissional.