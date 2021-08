Número de mortes por inundações na Turquia sobe para 70

As inundações que afetaram na semana passada a região norte da Turquia deixaram 70 mortos, de acordo com o balanço atualizado divulgado pelas autoridades, que continuam procurando dezenas de pessoas desaparecidas

A Agência para a Gestão de Desastres Naturais (AFAD) informou que 47 pessoas continuam desaparecidas após as inundações, provocadas por chuvas torrenciais, em regiões próximas ao Mar Negro.

Nesta segunda-feira, na cidade de Bozkurt, as máquinas retiravam árvores, placas de sinalização e outros objetos arrastados pelas águas.

As inundações, as mais letais na Turquia nas últimas décadas, aconteceram no momento em que o país se recuperava dos grandes incêndios que deixaram oito mortos e destruíram as zonas turísticas da região sul.

Muitas autoridades políticas e associações pediram ao governo turco a adoção de medidas radicais para reduzir as emissões de gases do efeito estufa, pois atribuem os desastres à mudança climática.

A Turquia é um dos poucos países que não adotou o acordo do clima de Paris de 2015.