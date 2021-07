Nível de tristeza e estresse atingiram recordes em 2020, revela pesquisa

Um levantamento, realizado pela empresa americana Gallup, divulgado na última terça-feira (20), afirmou que os sentimentos como a raiva, o estresse, a tristeza e a preocupação alcançaram recordes em 2020. Ainda de acordo com o estudo, o crescimento das sensações negativas estão ligadas diretamente à pandemia do novo coronavírus. As informações são do Metrópoles.

Cerca de 160 mil adultos em 115 país foram entrevistados para a pesquisa, que visava estudar como foram vivenciados as experiências ruins ocorridas durante o ano, que em suma tiveram relação com mortes, desemprego e frustrações ocorridas por causa da Covid-19.

De acordo com o estudo, o ano inicial da pandemia foi o mais estressante dos últimos 15 anos. Houve um aumento de cinco pontos, de 35% em 2019 para 40% no ano passado, no número de entrevistados que relataram estresse, ou seja, quatro em cada dez participantes relataram preocupação ou estresse.

Em relação à preocupação e à tristeza, houve um aumento para cada um de forma unitária, já a raiva, teve um acréscimo de dois pontos, consequente, 29% das pessoas experimentaram a dor física, 27% relataram tristeza e 24% raiva.

Ainda segundo os resultados, o ano passado foi o período em que as pessoas menos sorriram, caindo de 75% para 70%.