Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

Netanyahu faz pronunciamento a iranianos e diz que é 'hora de agir' com relação ao regime

Estadão Conteúdo

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmou que "é hora de agir" em pronunciamento dirigido ao povo iraniano nesta terça-feira, 12. "Como disse o nosso pai fundador, Theodor Herzl, sobre o Estado judeu: 'Se você quiser, não é um sonho'", disse.

"E eu digo a vocês: 'se vocês quiserem, um Irã livre não é um sonho'", afirmou o premiê, salientando que agora é a hora de lutar pela liberdade.

Ele fez referência a comentários recentes do presidente iraniano, Masoud Pezeshkian, que disse que o país tem problemas com água, eletricidade, dinheiro e inflação.

"Mas tenho ótimas notícias: Israel é o reciclador de água número 1 do mundo. Reciclamos 90% das nossas águas residuais. E lideramos o mundo em Dessalinização", afirmou ele. "Sabemos exatamente o que fazer para que o Irã também tenha água em abundância".

"No momento em que seu país for livre, os maiores especialistas em água de Israel chegarão a todas as cidades iranianas trazendo tecnologia e conhecimento de ponta. Ajudaremos o Irã a reciclar água, ajudaremos o Irã a dessalinizar água", prosseguiu Netanyahu. "A sede por água no Irã só é comparável à sede por liberdade", disse.

Israel promoveu ataques contra o Irã em junho, gerando uma escalada do conflito entre as duas nações que só terminou com um cessar-fogo no fim daquele mês.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

ISRAEL

IRÃ

CONFLITO

Netanyahu

pronunciamento

iranianos
Mundo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM MUNDO

reunião

Trump diz não saber se haverá cessar-fogo imediato na Ucrânia após encontro com Putin

Presidente dos EUA informou que se a reunião for bem-sucedida, ligará para o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, e para outros líderes europeus

14.08.25 13h28

Trump quer esgotar todas as opções para fim pacífico de guerra na Ucrânia, diz Casa Branca

14.08.25 11h23

Negociação

Putin elogia esforços "sinceros" dos EUA para encerrar conflito na Ucrânia

Putin e Trump se encontram nesta sexta-feira (15)

14.08.25 10h24

INUSITADO

VÍDEO: Ginasta russa performa ginástica rítmica pela primeira vez no Polo Norte

Com apenas 16 anos, Maria Roslyakova se tornou a primeira pessoa a realizar uma apresentação de ginástica rítmica no Polo Norte, desafiando temperaturas extremas e condições adversas

14.08.25 9h14

MAIS LIDAS EM MUNDO

Mundo

Casal morre ao cair da Ponte Belém durante beijos e abraços

Ela estava encostada na ponte, em Cusco, no Peru, quando resolveu sentar no gradil

13.08.25 11h58

Água de sangue

Fim do mundo? Mar da Galileia fica vermelho e levanta teorias bíblicas; entenda

O Fenômeno natural tingiu as águas e dividiu opiniões entre explicações científicas e interpretações religiosas

11.08.25 14h18

MUNDO

Professor de pilates faz sexo com alunas em academia e vídeos vazam na web

As imagens, captadas pelas câmeras de segurança da academia onde ele trabalhava, foram divulgadas ilegalmente nas redes sociais

07.02.25 12h40

alvo de atentado

Morre Miguel Uribe, senador e pré-candidato à Presidência baleado na Colômbia

Miguel Uribe Turbay, de 39 anos, estava internado em estado crítico desde que foi baleado, há dois meses

11.08.25 8h08

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda