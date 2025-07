O governo de Daniel Noboa extraditou neste domingo (20) aos EUA o maior traficante do Equador, Adolfo Macías, conhecido como Fito. Ele havia sido capturado em junho passado após fugir de uma prisão de segurança máxima em 2024. Na ocasião, Noboa declarou o país em estado de "conflito armado". As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

