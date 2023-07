'Não sabia que era tão antigo', diz homem que pichou o Coliseu

O turista búlgaro Ivan Danailov, de 31 anos, escreveu uma carta de desculpas à promotoria pública de Roma depois de vandalizar uma das paredes do Coliseu, monumento de aproximadamente 2 mil anos.

“Admito, com profunda vergonha, que só soube da antiguidade do monumento depois do que aconteceu”, escreveu o homem. De acordo com as informações do jornal italiano Il Messaggero.

VEJA MAIS

O turista escreveu “Ivan + Hayley 23” no muro do monumento histórico. Inicialmente, as autoridades italianas afirmaram que o turista em questão era inglês. No entanto, Ivan Danailov tem origem búlgara e reside na Inglaterra.

“Consciente da gravidade do ato cometido, desejo com estas linhas apresentar minhas mais sinceras e sinceras desculpas aos italianos e ao mundo inteiro pelos danos causados ​​a um bem que, na verdade, é patrimônio de toda a humanidade”, completou o turista.

Segundo a imprensa local, o turista poderá ser condenado a até cinco anos de prisão e pagar uma multa de € 15 mil (equivalente a R$ 78,8 mil).

Sobre o Coliseu

O Coliseu é um dos monumentos mais famosos da Itália e do mundo. Ele foi construído durante o século I, em meados de 75 d.C com tijolos revestidos de argamassa e areia.

No entanto, o tijolo vandalizado pelo turista está localizado na parede construída durante a restauração do monumento em meados do século XIX.