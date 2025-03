Na Inglaterra, dois homens da Força Aérea Real vandalizam estátua do urso Paddington

Dois engenheiros da Força Aérea Real chutaram e derrubaram uma estátua de Paddington, o urso órfão fictício que veio do Peru para a Inglaterra, até que ela se partiu ao meio. Depois, levaram-na embora. Na terça-feira, 25, um juiz repreendeu os dois - ambos militares - por serem a "antítese" de tudo o que o personagem Paddington representa.

Daniel Heath e William Lawrence, ambos de 22 anos, admitiram no Tribunal de Magistrados de Reading que foram responsáveis pelo ato de vandalismo ocorrido em 2 de março em Newbury, cidade natal do criador de Paddington, Michael Bond.

"O urso Paddington é um ícone cultural amado tanto por crianças quanto por adultos", disse o juiz Sam Goozee. "Ele representa bondade, tolerância e promove a integração e a aceitação em nossa sociedade... Suas ações foram a antítese de tudo o que Paddington representa."

A estátua do urso, com seu característico casaco azul e chapéu vermelho, era uma das 23 instaladas no outono passado como parte de um circuito de Paddington pela Inglaterra, para marcar o lançamento do filme Paddington no Peru. O urso está olhando para o céu enquanto segura um sanduíche com geleia prestes a cair sobre seu colo. O juiz destacou que a etiqueta no casaco de Paddington dizia: "Por favor, cuidem deste urso."

O promotor Jamie Renuka afirmou que os homens estavam bêbados durante a ação, que foi registrada por uma câmera de vigilância na rua deserta pouco antes das 2h da manhã. Os dois levaram metade da estátua em um táxi e retornaram para a base da Força Aérea Real em Odiham, onde a parte roubada de Paddington foi posteriormente encontrada no carro de Lawrence.

Goozee descreveu o crime como um "ato de vandalismo desenfreado" e afirmou que os dois não demonstraram o respeito e a integridade esperados no ambiente militar.

A dupla, que admitiu o dano criminal, foi condenada a realizar trabalho comunitário e cada um terá que pagar 2.725 libras (cerca de R$ 20.026) pelos reparos da estátua danificada.

Um porta-voz da Força Aérea Real declarou que o serviço militar analisará as conclusões do tribunal, mas que qualquer medida disciplinar não será divulgada por se tratar de um "assunto privado".

A estátua está sendo reparada e será reinstalada, informou o Distrito de Melhoria Comercial de Newbury.