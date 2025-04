Grande número de fiéis pode prolongar o horário do velório do Papa; entenda

Na Basílica de São Pedro, onde o corpo do Papa Francisco será velado, uma multidão de fiéis se reuniu para prestar as últimas homenagens. O volume de pessoas é tão expressivo que o Vaticano avalia estender o horário do velório. A expectativa é de que até sexta-feira (25), milhares de fiéis passem pelo local para prestar a última homenagem ao pontífice.

O velório do Papa está aberto ao público e iniciou às 6h desta quarta-feira (23), no horário de Brasília. A Basílica de São Pedro foi aberta para visitação a partir das 13h30 do mesmo dia. A cerimônia seguirá até às 15h de sexta-feira (25), quando o caixão será fechado.

