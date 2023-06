Multidão 'apedreja satanás' no último ritual da peregrinação a Meca na Arábia Saudita

Durante o amanhecer desta quarta-feira (28), milhares de muçulmanos vestidos com túnicas participaram do "apedrejamento de satanás" em Mina, perto de Meca na Arábia Saudita. Na ocasião, pedras foram atiradas contra os três monólitos de concreto que representam satanás. O ritual, nos momentos finais da maior peregrinação (hajj) desde o início da pandemia de covid, marca o início da festa de Eid al-Ada (celebração do sacrifício), quando os muçulmanos compram e matam animais para recordar a disposição de Abraão de matar o filho.

Mais de 1,8 milhão de peregrinos participaram no primeiro hajj sem restrições desde 2019, antes da pandemia, quando a Arábia Saudita recebeu 2,5 milhões de pessoas. A maioria dos participante é do exterior.

Após o ritural de "apedrejamento de satanás", os peregrinos retornam a Meca para a despedida, chamada "tawaf", e dão sete voltas ao redor da Kaaba, o enorme cubo preto da Grande Mesquita que é o ponto focal do Islã.

Temperatura

Os 48ºC de terça-feira marcaram o dia mais quente do hajj este ano. Por isso, muitos peregrinos usaram guarda-chuvas e outros colocam as mantas de oração sobre as cabeças para evitar o sol. Além disso, mais de 32.000 profissionais de saúde foram mobilizados para atender pessoas com insolação e outras crises de saúde e houve a distribuição gratuita de garrafas de água.

O hajj começou no domingo (25) na Grande Mesquita de Meca, o local mais sagrado do Islã, e na terça-feira aconteceram as orações no Monte Arafat, onde os fiéis acreditam que o profeta Maomé proferiu seu último sermão.