Mulher volta para casa após seis meses e encontra cadáver emparedado em muro

Nesta segunda-feira (10), a polícia francesa divulgou o caso de uma mulher, que ficou fora de casa por seis meses, se deparou, ao retornar, com o cadáver de um homem em decomposição emparedado. O caso foi em Livry-Gargan, cidade ao nordeste de Paris.

A mulher havia confiado o apartamento a um casal, que não estava no imóvel quando ela retornou. Ao voltar de uma estada na Argélia, nesse domingo (9), ela descobriu que, durante a ausência, eles ergueram na cozinha da casa um pequeno muro - com 1,5 metro de comprimento, um metro de altura e 40 cm de largura, segundo fontes policiais.

Ao perceber um forte cheiro de alvejante e a presença de moscas, ela resolveu chamar a polícia. Os investigadores primeiro abriram um buraco na parede e encontraram "insetos carniçais, vermes e uma manta que cobria uma forma", disse outra fonte policial. Ao destruir o muro, encontraram o corpo de um homem em posição fetal, envolto em um plástico.

A moradora da casa disse que só sabia o nome do pedreiro que iria fazer as obras. O telefone dele foi encontrado na casa, segundo a polícia. Uma necropsia foi marcada para identificação do homem, disse a promotoria de Bobigny, na periferia norte de Paris.